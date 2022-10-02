«Ахмат» — «Динамо»: Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ с коэффициентом 9.20

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: победа «Ахмата» со счётом 2:1 за 9.20.

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«Ахмат» после ухода Андрея Талалаева только начинает набирать обороты. Команда в хорошем настроении, а в составе есть здоровая конкуренция.

Наверняка на своём поле грозненцы будут играть на победу. Нестабильному «Динамо» будет очень трудно увезти в Москву хотя бы очко.

«Ахмат» остановил серию «Ростова», пусть это и был Кубок России. Результат важен, и он говорит о том, что грозненцы набрали форму. Им по силам обыграть «Динамо», которое в последнее время ослабло».

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