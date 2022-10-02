«Зенит» — «Ростов»: ставка Виктора Гусева на матч РПЛ 2 октября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.84.

«Обе команды идут среди лидеров. Это единственные клубы, которые ещё ни разу не проиграли в текущем чемпионате. Однако кубковые матчи в четверг они провалили. «Зенит» разгромно уступил «Спартаку» — 0:3, а «Ростов» был бит «Ахматом» со счётом 1:3.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Говорить о том, что на поле выйдут два раненых зверя, я бы не стал. Мы знаем отношения некоторых наших клубов к Кубку России. Чемпионат — это совсем другая история. Конечно, самолюбие «Зенита» задето. При своих болельщиках петербуржцы захотят реабилитироваться, а состав будет самым оптимальным.

На поле «Зенита» в девяти из 12 последних очных матчей соперники забивали минимум три гола. В РПЛ у ростовчан три победы подряд. Обратим внимание, что «Ростов» забил 19, но пропустил 12 голов в этом сезоне. Это очень много для одного из лидеров чемпионата. У «Зенита» восемь побед и две ничьих. Забито аж 29 голов, а пропущено всего три.

В двух последних сезонах матчи на поле «Зенита» завершились с одинаковым счётом 2:2. Всего команды провели 52 очных матча в чемпионате России. У питерцев 27 побед, 12 раз выиграл «Ростов», ещё 13 встреч завершились мирным исходом. Мне кажется, что питерцы должны сыграть на максимуме и добиться уверенной победы».

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