«Факел» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» — «Торпедо».
Ставка: «обе забьют – нет» за 1.70.
«Матч команд из нижней части таблицы. Здесь всё очень непредсказуемо. В обеих командах уже были тренерские отставки. «Торпедо» значительно усилилось прямо перед закрытием трансферного окна. И свои плоды это принесло — удалось победить в дерби ЦСКА, чего никто не ожидал.
Это единичный случай, и там за счёт характера и везения «Торпедо» выстояло. У «Факела» также не так давно была первая победа — обыграли «Локомотив». Было это на своём поле, при своих болельщиках, которые и сейчас могут очень сильно помочь.
Очень вязкое и тяжёлое поле в Воронеже. Об этом говорили после матча «Факел» — «Крылья Советов» в Кубке России. Сейчас ещё дожди, и вряд ли поле станет лучше. Команды выйдут биться. В такой игре обилия моментов и голов ждать сложно. Если кому-то и удастся забить, то эта команда сделает всё, чтобы сохранить минимальное преимущество в счёте.
Поставлю на то, что хотя бы одна команда не забьёт в этой встрече».
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