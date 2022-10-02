«Зенит» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.98.

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«Я считаю, что эта игра может стать центральной, при этом вряд ли у гостей есть шансы на успех. «Ростов» три гола получил в Грозном, при этом я не вижу, за счёт чего команда сумеет удержаться сегодня.

Тем не менее оба клуба за десять туров ни разу не проигрывали, что только добавит мотивации и желания не проигрывать в очередном туре. На счету жёлто-синих шесть викторий, и восемь побед – у действующего чемпиона.

В пяти последних очных поединках выигрывал только Санкт-Петербург, чего я жду от команды и сегодня на своём поле при поддержке трибун. Кроме того, питерцы на своём газоне пропускали всего один раз. Я жду, что фаворит продлит свой уверенный путь и сумеет добиться успеха за счёт класса и опыта исполнителей.

Моя ставка — фора (-1.5) на «Зенит» за 1.98».

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