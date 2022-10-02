«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на дерби АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.97.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«На данный момент «Манчестер Сити» по праву считается лучшей командой Англии, и это звание «горожане» заслужили качеством своего футбола и постоянными титулами на внутренней арене. Коллектив очень хорош по всем параметрам, сбалансирован и организован на каждой позиции. Да и скамейка запасных может похвастаться наличием отличных исполнителей.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то клуб набрал неплохие обороты в последних турах и постарается в дерби сыграть с позиции силы, учитывая былые свидания соперников. Однако у «красных дьяволов» есть немало слабых мест, которыми такой опытный противник может успешно воспользоваться. Да и в атаке сейчас не всё так гладко. Восемь забитых мячей в шести играх для команды такого масштаба — это очень мало.

На мой взгляд, встреча двух грандов английского футбола предстоит непростая и каждый попытается сыграть лишь на победу. Считаю, что на этом отрезке чемпионата «горожане» значительно сильнее соседей по городу, да и фактор родного поля сыграет свою роль.

«Манчестер Юнайтед» будет биться до последнего, но мне кажется, что этого не хватит даже для ничейного исхода и хозяева убедительно выиграют. Мой прогноз — азиатская фора (-1.5) на «Манчестер Сити» за коэффициент 1.97».

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