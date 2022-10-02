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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: фрибет 3000 рублей к матчу АПЛ

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: фрибет 3000 рублей к матчу АПЛ
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Сегодня, 2 октября, пройдёт матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет 3000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.

2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.

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