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«Зенит» — «Ростов»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

«Зенит» — «Ростов»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн
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2 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». «Зенит» единолично лидирует в РПЛ, набрав 26 очков в 10 матчах.

Явными фаворитами считаются подопечные Сергея Семака: поставить на успех петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. На победу ростовчан дают 12.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.30.

Аналитики считают, что матч «Зенит» — «Ростов» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.55.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.85.

10 экспрессов на матчи дня – здесь.

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