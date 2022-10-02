«Зенит» — «Ростов»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

2 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов». Начало игры запланировано на 16:30 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». «Зенит» единолично лидирует в РПЛ, набрав 26 очков в 10 матчах.
Явными фаворитами считаются подопечные Сергея Семака: поставить на успех петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. На победу ростовчан дают 12.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.30.
Аналитики считают, что матч «Зенит» — «Ростов» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.55.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.85.
10 экспрессов на матчи дня – здесь.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ростов».
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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «МЮ» с коэффициентом 2.65.
Что ждёт «Спартак» после разгрома «Зенита».
Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.