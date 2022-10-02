«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

«Ахмат» сменил тренера и сразу же одержал победу в кубковой встрече — нанесли первое в сезоне поражение «Ростову». Пусть тот и играл не в оптимальном составе, но грозненцы действовали напористо, остро, гораздо больше моментов создали.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Да, первыми пропустили во втором тайме, но ответили тремя мячами. Ташуев неплохое наследство получил. Нельзя сказать, что «Ахмат» был разобранным при Талалаеве, но, может быть, чего-то не хватало, каких-то мелочей. Посмотрим, как у Ташуева получится на дистанции.

«Динамо» в этом сезоне не радует игрой, нет стабильности. Пока что тренер ищет оптимальный вариант состава, некоторые новички в команде всего две-три недели, но видна болезнь у москвичей: они часто проваливают вторые таймы, отдают свои матчи.

Так было в Воронеже, в Нижнем, а сейчас снова повторилось в Оренбурге. Вели 2:0 в кубковой встрече с «Оренбургом», соперник остался в меньшинстве, но «Динамо» за 10 минут пропустило дважды и проиграло по пенальти.

«Ахмат» дома грозная сила, и по игре с «Ростовом» команда понравилась, хорошие скорости показала, много моментов создала. Поэтому сыграю вариант – «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча».

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