«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире

2 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо» Москва. Начало игры запланировано на 19:00 мск.
Игра пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».
Прогнозы на главные матчи воскресенья.
Эксперты не видят в этой встрече явного фаворита. Поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех москвичей оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Аналитики полагают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
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