«Ювентус» — «Болонья»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Болонья».
Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.80.
«Ювентус» не уволил Макса Аллегри в эту международную паузу. Судя по всему, мучения продолжаются. Это не мои слова, а слова болельщиков, которые можно найти в социальных сетях.
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Имеем, что имеем. «Болонья» с новым главным тренером, из-за чего непонятно, как команда будет играть. С другой стороны, перерыв на матчи сборных помогает новым главным тренерам. У них появляется возможность провести небольшие сборы, на которых можно попробовать что-то донести своим игрокам.
Я думаю, что в этой игре, с учётом того, как играет «Юве», с учётом проблемы с комбинационной игрой и с центром поля, вероятнее всего, нас будет ждать игра через фланги. Мне кажется, что нас ждёт большое количество угловых.
Линия тотал больше 9.5 угловых с коэффициентом 1.80. Если у «Ювентуса» не будут проходить угловые, то здесь должна помочь «Болонья». Сейчас «Юве» не та команда, которую боятся в Серии А».
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- 2 октября 2022
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