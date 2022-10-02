«Реал» — «Осасуна»: прямой эфир, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

2 октября состоится матч 7-го тура испанской Примеры «Реал» — «Осасуна». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.

Прогнозы на главные события дня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Осасуна» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.81.

Экспрессы на главные события дня.

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