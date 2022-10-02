Прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест» в АПЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ноттингем Форест», который состоится 3 октября.

Ставка: победа «Лестера» за 1.83.

«Лестер» полностью провалил стартовый отрезок. В первую очередь команду подводит слабая игра в обороне, точнее, на последнем рубеже. Контролирует мяч 54,1% встречи: действует 29% игрового времени в защитном блоке и 45% — в центре поля.

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При медианных показателях игры в обороне в пассиве команды 22 мяча. Дэнни Уорд отразил лишь 45% из 40 ударов в створ его ворот. И тут нельзя не напомнить про уход Каспера Шмейхеля в летнее межсезонье. Датчанин перебрался в «Ниццу».



За семь туров «лисы» лишь раз избежали поражения, расписав мировую с «Брентфордом» на старте турнирной дистанции (2:2). Новичок АПЛ стартовал немного успешнее. «Лесники» проиграли в пяти матчах, при одной победе и одной ничьей.

Команда Стива Купера имеет сравнительно лучшие показатели игры в обороне, блокируя по 17 ударов и выполняя по 15,9 отбора мяча. Однако она хуже в атакующем аспекте. Игроки наносят по 11,3 удара, из которых 2,7 приходятся в створ ворот (15-й и 19-й показатели). Забили лишь шесть голов. Только два клуба менее производительны.



При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 3.5 мяча за 1.50. Коэффициент низкий, зато вариант видится крайне надёжным. Отличный вариант для экспресса. Вариант посмелее — лобовая победа хозяев за 1.83.

Любителям рисковать стоит присмотреться к пари на победу «Лестера» через тотал меньше 3.5 мяча за 4.25. У «лис» была международная пауза, тренерский штаб имел достаточно времени, чтобы достучаться до футболистов.

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