«Монако» — «Нант»: результат матча Лиги 1, кто победил, какой счёт, как сыграл Головин

В Монако на стадионе «Луи II» завершился матч 9-го тура Лиги 1. «Монако» принимал «Нант». Встреча закончилась убедительной победой хозяев — 4:1.
На второй минуте счёт в матче открыл Брил Эмболо. А уже на шестой минуте Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество своей команды, а Эмболо выступил в качестве ассистента.
На 28-й минуте Бен-Йеддер оформил дубль, а результативную передачу сделал российский полузащитник — Александр Головин. На 62-й минуте Бен-Йеддер и вовсе оформил хет-трик, реализовав пенальти.
На 79-й минуте гостям удалось отыграть один гол, но после того, как Каю Энрике срезал мяч в свои ворота.
«Монако» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Нант» с семью очками находится на 16-м месте.
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Прогноз на матч «Крылья» — «Краснодар» с коэффициентом 2.50.
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