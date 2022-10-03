«Пари НН» — «Спартак»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, как сыграл Промес

2 октября на стадионе «Нижний Новгород» проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Спартаком». Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

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Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: у «Пари НН» отличился Мамаду Майга. Полузащитник получил пас перед штрафной, легко ушёл от Наиля Умярова с Антоном Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Михи Мевли пробил в ближний угол — Александр Селихов не дотянулся.

На 66-й минуте отличился Шамар Николсон: Зиньковский совершил заброс в штрафную, а Квинси Промес сделал классную скидку на Николсона, который с лёта направил мяч в сетку ворот. На 75-й минуте Промес реализовал пенальти.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.

Обслуживала матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогали Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

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