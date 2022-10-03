«Крылья Советов» — «Краснодар»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ

3 октября состоится матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Игра состоится в Самаре. В прямом эфире встречу «Крылья Советов» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу «Крыльев» с коэффициентом 2.25. Успех «Краснодара» оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.70.
Аналитики ждут, что матч «Крылья Советов» — «Краснодар» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.13.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.
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