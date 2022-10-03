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ЦСКА — СКА: эксперты назвали шансы команд в армейском дерби КХЛ

ЦСКА — СКА: эксперты назвали шансы команд в армейском дерби КХЛ
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3 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют ЦСКА и СКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ».

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СКА считается фаворитом матча. Ставки на петербуржцев принимаются с коэффициентом 2.28. Шансы хозяев оценены в 3.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.00.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.13, а на ТМ 4.5 дают 1.77.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.22. Победа команды Романа Ротенберга с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.72, а на успех ЦСКА можно поставить за 2.18.

СКА выиграл 12 из 13 матчей на старте сезона, у команды 25 очков. У москвичей шесть побед в 12 матчах и 14 очков.

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