ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 2.55.
«О СКА, по сути, и нечего говорить, так как команда выиграла все матчи текущего чемпионата, кроме одного, уступив по буллитам московскому «Динамо». В остальных матчах СКА грамотно, тактично, прагматично, в силовой хоккей показывает свой уровень. Практически идеальная команда, которая обыгрывает всех.
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ЦСКА удивляет и расстраивает. Прошёл уже месяц чемпионата, а команда на своём поле дважды проиграла «Куньлуню». Как такое вообще возможно. Было и поражение от минского «Динамо». Всё это не свойственно чемпионам. Всегда, когда ведёшь 4:1 и уступаешь со счётом 4:5, то это говорит о том, что в команде есть системный сбой.
Вроде бы команда и сохранила с прошлого сезона свой состав, но пока нет какого-то блеска в глазах игроков. Надо выходить из этого состояния. Есть предположение, что кризис связан с уходом второго тренера Евгения Корешкова, с которым были связаны успехи команды. Он как раз перешёл в СКА. Таким образом питерцы будут досконально знать, как играет ЦСКА.
Если гнаться за большим коэффициентом, то можно рассматривать и победу СКА при тотале матча больше 5.5. Букмекеры не видят фаворита в этом матче, но мне кажется, что достаточно взять просто победу СКА в основное время.
Не исключено, что выиграет ЦСКА и завершит свою серию неудач, но вот если говорить здесь и сейчас, то СКА всё же сильнее», — сказал Лысенков.
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