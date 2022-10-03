«Лестер» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ноттингем Форест».
Ставка: ничья за 4.10.
«Лестер» на данный момент совсем не похож на ту команду, которую мы все привыкли видеть в последние несколько сезонов. Коллектив просто отвратительно стартовал в новом розыгрыше АПЛ и вполне по делу оказался на дне турнирной таблицы после семи туров. Качество футбола по всем линиям не дотягивает до масштабов элиты английского первенства и у «лисов» нет ощутимых подвижек в лучшую сторону, что очень прискорбно.
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Что касается «Ноттингем Форест», то и здесь всё практически идентично. С той лишь разницей, что клуб и не претендует на высокие места по итогам сезона, а будет, вероятнее всего, биться за выживание.
По первым играм видно, что команда не готова на равных конкурировать с остальными участниками, но дух в коллективе присутствует, что может помочь им не провалиться в Лестере.
На мой взгляд, обе команды сейчас одинаково плохи со всех сторон и выявить победителя в этой паре будет совсем непросто. В атаке и те и другие не впечатляют и, скорее всего, будут выжидать ошибки оппонента. Полагаю, что встреча прямых конкурентов пройдёт в сложной и силовой манере, с постоянными осечками и потерями мяча, а завершится все ничейным исходом, ведь шансы у противников примерно равные», — сказал Павлюченко.
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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар» с коэффициентом 2.50.
Прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 4.20.
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