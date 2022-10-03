«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 2.41.



«В предыдущем туре нижегородцы проиграли в Москве «Спартаку». Казалось бы, что тут удивительного, матч приблизительно равных по возможностям команд, хозяева победили – всё нормально. Но дело в том, что волжане уступили, ведя в счёте 3:1, и такое поражение стало уже не первым в текущем сезоне.



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Кстати, «зубры» вполне соответствуют «Спартаку» по своим возможностям. Правда, в данный момент они имеют действующую серию из четырёх поражений. Как минимум в трёх поражениях ничего предосудительного нет, там соперники были из «олигархического» класса. Но проигрыш в Сочи оставил много вопросов, ответов на которые пока нет.



На стороне нижегородцев будет статистика личных встреч, согласно которой в 10 последних междусобойчиках, прошедших на слиянии Волги и Оки в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, семь раз побеждали автозаводцы и только трижды – «зубры».



Но самым главным, если не определяющим, должен стать тот факт, что «Торпедо» имело лишний день отдыха. Сейчас, когда команды играют без пауз второй месяц подряд, каждый лишний час отдыха может стать определяющим. И нижегородцы уже полным ходом отдыхали тогда, когда минчан возили лицом по их собственному льду хоккеисты СКА. И для этого «зубрам» надо было сперва прилететь из Сочи, а сразу после матча лететь в Нижний Новгород.



Фактор лишнего дня вкупе с более молодым составом и должен позволить «Торпедо» одержать пусть и не простую домашнюю победу. Причём предположу, в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.



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