ЦСКА – СКА: ставка Германа Титова на матч КХЛ 3 октября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 3.05.



«Пошёл второй месяц чемпионата, а СКА продолжает выглядеть безоговорочно сильнейшей командой лиги. Уже понятно, что состоявшееся восемь дней назад домашнее поражение от «Динамо» было случайной осечкой.



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Уступив в той игре по буллитам, питерцы продолжили играть в привычном лидерском темпе – следующие три встречи выиграны с общим счётом 14:2.



И уж тем более СКА постарается проявить себя во всей красе в Москве. Все знают, как важно для хоккейного Питера побеждать московских армейцев.



Команда Ротенберга выиграет в дерби двух столиц. А вот большой тотал я бы брать не стал. Понятно, что ЦСКА сейчас далеко не в идеальном состоянии, но на соперников с Невы чемпионы настроятся по максимуму и постараются действовать максимально строго. Поэтому гостям придётся добывать победу в борьбе, а четыре гола на двоих видятся максимумом с точки зрения результативности. Так что выбираю ставку «победа СКА и тотал меньше 5.5», — сказал Титов.



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