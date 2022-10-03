ЦСКА – СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 3.00.



«СКА продолжает единолично возглавлять все турнирные таблицы Континентальной лиги (кроме таблицы Восточной конференции). На то, где в этих таблицах притулился ЦСКА, без слёз смотреть невозможно. Призывая в помощь эвклидову геометрию, игру питерского клуба можно представить себе в виде почти идеальной прямой, расположенной очень высоко, где-то около облаков, куда мало кто может допрыгнуть (пока смогло только московское «Динамо»).



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Игра ЦСКА представляет из себя взбесившуюся синусоиду, мечущуюся то вверх, то вниз. Процентов 90 этой синусоиды располагается ниже прямой СКА, причём основная часть — сильно ниже. Но на пиках она выскакивает выше — ненадолго, где-то на период, где-то и вовсе на полпериода. И, пожалуй, ещё ни разу на весь матч. Вот если отчётный матч придётся на такой пик – СКА вдруг сразу станет несмешно. Но ведь надо, чтобы пришёлся…



Главная проблема ЦСКА – это мотивация. Она у нас является главной проблемой каждого чемпиона в его следующем сезоне. Но со СКА-то мотивационных проблем точно не будет. Два армейских клуба любят друг друга, как крокодил и гадюка, а их главные тренеры и вовсе предпочли бы смотреть друг на друга через оптический прицел винтовки.



И вот тут наступает время неожиданных прогнозов. Особо неожиданных после очередного, уже третьего по счёту в рамках регулярных чемпионатов КХЛ поражения ЦСКА от «Куньлуня». Мне очень нравится игра СКА в этом сезоне. Но она предсказуемая, просчитываемая и взвешиваемая. Именно это и даёт шанс действующим чемпионам.

Которые, как мне кажется, вполне способны отчебучить что-нибудь такое-этакое, какой-нибудь такой пердимонокль, который позволит им победить, да ещё и в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте. Ну или закинуть ещё одну в пустую «калитку». И это будет особенно эффектно после «Куньлуня». Абсолютно «вкусовое» ощущение, основанное исключительно на моих фантазиях», — сказал Лебедев.



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