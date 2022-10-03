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«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ

«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ
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Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.55.

«Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» можно назвать неочевидным, но очень интересным. С одной стороны, «Краснодар» существенно опережает «Крылья Советов» в таблице, имея в два раза больше очков — 20 против 10, плюс «Крылья Советов», мягко говоря, играют не очень. В последних трёх турах набрано всего три очка, тем более что не все соперники были сложными.

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С другой стороны, «Краснодар», который шёл очень уверенно, начал оступаться в последнее время. Неудачная игра с ЦСКА, потом поражение в Кубке России, а дальше уже удалось взять две победы, но не с самыми сильными клубами.

У «Краснодара» всё же есть и кадровые проблемы из-за урезания финансирования. Парни продолжают уезжать из команды. Это касается и легионеров, и российских игроков. Сейчас не очень понятно, какая атмосфера внутри клуба.

Я считаю, что в этом матче можно брать то, что гости не проиграют за 1.70. Но я предлагаю всё же рискнуть и поставить на ничью в этом матче. Если взять последние пять очных матчей, то на счету «Краснодара» три победы, а у «Крыльев Советов» — две. Думаю, что всё возможно в этом матче и ничья весьма вероятна», — сказала Серёгина.

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