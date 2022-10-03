Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Атлетико» Мадрид от авторов Betassist. Встреча состоится 4 октября в Бельгии.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.06.

Кадровых потерь практически нет, соперники выйдут на поле в максимально близких к оптимальному составах. Место для манёвра у тренерских штабов имеется, так что оправданий в случае неудачи быть не должно.

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Успешный старт «Брюгге» в группе Лиги чемпионов не стал какой-то серьёзной неожиданностью. Компания подобралась максимально равная, с небольшим преимуществом у испанского гранда, которому это преимущество ещё предстоит доказать на деле. Проиграв «Байеру», «матрасники» втянули себя в череду неприятных матчей, в которых каждая ошибка может очень дорого стоить.



На международный перерыв «Атлетико» уходил с двумя поражениями подряд, а после выхода с него сразу «прибил» крепкую «Севилью». Команда Диего Симеоне в фирменном стиле не оставила шансов сопернику, наталкивая на мысли, что она вновь готова показывать свой лучший футбол.



«Брюгге» уже доказал, что он хорош, но вряд ли бельгийцы уже готовы играть на равных с командами уровня «Атлетико». Бельгийцы мало пропускают, но только потому, что у них пока было мало соперников, которые могли бы всерьёз напрячь оборону «Брюгге». У гостей это должно получиться, и тогда ставка на победу «Атлетико» за 2.06 становится заманчивой.

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