«Лестер» – «Ноттингем Форест»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лестер» – «Ноттингем».
Ставка: победа «Лестера» за 1.75.
«Обе команды страдают в этом сезоне. Вполне может быть, здесь и пойдут первые отставки. Возможно, как раз после этой игры. Есть слух, что владелец «Лестера» приедет на «Кинг Пауэр» и будет смотреть вживую матч своей команды.
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А это намек на то, что может случиться с Бренданом Роджерсом. У него с нормальным составом не идет игра совсем. Это единственная команда без побед.
У «Ноттингема» дела такие же тяжёлые. Стив Купер тоже под давлением: 4 поражения подряд. Но команда изменилась полностью. Капризный владелец оказал медвежью услугу своему тренеру.
Мотивация у всех завышена. Но фактор домашнего стадиона может стать решающим.
«Лестер» показал неплохую игру в прошлом матче с «Тоттенхэмом». Думаю, что Роджерс в состоянии одержать первую победу», — сказал Казанский.
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