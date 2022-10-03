Прогноз на матч «Аякс» — «Наполи» 4 октября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 2.39.

Серия из трёх матчей без побед для нидерландского гранда — это большая и неожиданная неприятность. Ладно ещё незазорно проиграть «Ливерпулю», но два раза подряд потерять очки в национальном чемпионате — это дело другое.

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Сразу появляются мысли о том, что «Аякс» растерял форму и может чувствовать себя не лучшим образом. Особенно в том, что касается результативности, ведь в каждом из указанных матчей нидерландцы явно недоработали именно в этом моменте.



«Наполи», наоборот, сейчас в хорошей форме, на победной серии, и даже один из лидеров команды должен вернуться в строй. Итальянцы провели очень мощный сентябрь, добыв пять побед в пяти матчах, при том, что часть соперников были очень непростыми. Октябрь для команды Лучано Спаллетти начался так же успешно.



Непохоже, чтобы гости собирались сбавлять обороты. В таком случае букмекеры явно их недооценивают, считая «Аякс» фаворитом. У «Наполи» явно не меньше шансов на успех, они вполне могут замахнуться на победу.

Ну а мы можем подстраховаться и поставить на их победу с форой (0) за 2.39. В случае ничейного исхода произойдёт возврат средств.

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