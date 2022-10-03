«Бавария» – «Виктория Пльзень»: время начала матча, какой канал покажет в прямом эфире

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория Пльзень». Начало запланировано на 19:45 мск.

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Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Явными фаворитами считаются мюнхенцы: поставить на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.06. Успех чешского клуба оценивается в 50.0. На ничью дают коэффициент 20.0.



Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Виктория Пльзень» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 4.24.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 11.82.



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