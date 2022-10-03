«Детройт» – «Питтсбург»: прогноз на матч 4 октября

Авторы Betassist подготовили прогноз на предсезонный матч НХЛ «Детройт» – «Питтсбург», который пройдёт 4 октября.

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.33.

У «Питтсбурга» довольно неплохие цели на предстоящий сезон, которые могут быть уверенно достигнуты, если обойдётся без травм ведущих игроков и главных стареющих звёзд. Но в этом и есть основная проблема, ведь предсезонные матчи показывают, как сложно «пингвинам» показывать приемлемую игру без лидеров.

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Команда Майка Салливана провела уже четыре матча в сентябре, и лишь в первом смогла победить, переиграв в овертайме «Коламбус». Далее начались очень серьёзные проблемы с нападением, ведь они допустили три поражения подряд от соперников не уровня плей-офф, едва сумев забить одному из них два гола.

Ответная игра с «Коламбусом» завершилась со счётом 1:5, от «Баффало» было 1:3, а «Детройт» выиграл 6:2. В каждом из этих матчей «Питтсбург» был не слишком активен впереди, не заигрывая ни Сидни Кросби, ни Евгения Малкина. Но регулярный сезон стартует уже скоро, и команде пора набирать обороты.



«Детройт» — тоже далеко не самая стабильная команда, но пока она настроена гораздо серьёзнее и хочет выиграть дома. За четыре матча клуб из Мичигана одержал две уверенные победы над «пингвинами» и «Чикаго» (3:0), но стоит отметить, что обе встречи были в гостях.

Матч ожидается достаточно равным, однако если «Питтсбург» хоть немного прибавит, то сразу начнёт оправдывать статус фаворита. Поверим в голы и рассмотрим тотал больше 6.5 шайб за 2.33. Результат в предсезонных матчах вторичен, так что делать прогнозы на исход опасно. Но голы тут должны быть.

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