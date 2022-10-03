Прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист», который пройдёт 4 октября в Казани.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.34.

Команду Олега Знарка продолжает бросать из стороны в сторону. Казанцы регулярно побеждают и выдают серии качественных матчей, но затем проваливаются с конкретным соперником – так было со «Спартаком» (0:2), когда не удалось даже забить, и с «Автомобилистом» несколько дней назад (2:5).

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Оборона «Ак Барса» попросту ничего не смогла противопоставить безумному нападению екатеринбуржцев, пропустив три гола в первые полчаса игры. Однако остановить атаку гостей можно, и недавно это хорошо продемонстрировал «Салават Юлаев», который забил сопернику четыре безответных шайбы (0:4).



Сейчас у казанцев началась длинная серия домашних матчей – началась удачно, ведь подопечные Знарка обыграли неудобный «Амур» (3:2). Впереди у команды сразу два матча с «Автомобилистом» и хозяева настроены на них максимально серьёзно.

На своём льду у «Ак Барса» в этом сезоне пока лишь два поражения, а одно из них даже не в основное время. Кроме того, «Автомобилист» не выигрывает в Казани уже более двух лет. При этом он до матча с уфимцами проиграл в сезоне три раза, и все три поражения тоже были на выезде.



В шести из девяти последних очных матчей этих команд одна из них добивалась побед с разницей минимум в две шайбы. Также три предыдущие встречи команды забивали в совокупности минимум шесть голов. Предлагаем рассмотреть фору -(1.5) на хозяев с коэффициентом 2.34.

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