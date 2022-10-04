«Интер» — «Барселона»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

4 октября состоится матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона». Начало игры запланировано на 22:00 мск.
Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».
Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».
Эксперты считают явным фаворитом подопечных Хави. Поставить на успех каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84, а победа миланцев оценена в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.
Аналитики ждут, что матч «Интер» — «Барселона» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.37.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.35.
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