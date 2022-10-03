«Марсель» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Спортинг», который состоится 4 октября.

Ставка: победа «Марселя» с нулевой форой за 1.62.

«Марсель» безболезненно пережил уход Хорхе Сампаоли. После качественной трансферной кампании Игор Тудор быстро интегрировал новичков в свою игровую модель по схеме 3-4-2-1.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

В Лиге 1 команда контролирует мяч 55,4% встречи: проводит 45% игрового времени в центре поля, высоко прессингуя, и ещё 29% — в атаке. Игроки выигрывают по 14 верховых единоборств (шестой показатель). Собственно, 10 голов из 19 общекомандных «южане» забили со стандартов и контратак.



Бело-голубые выделяются надёжной игрой в защитном блоке. Футболисты выполняют по 18,4 отбора за матч (четвёртый показатель), а вратари отразили 83,33% ударов из 30 нанесённых в створ их ворот — лучший показатель в Лиге 1.



В Лиге чемпионов команда Игора Тудора дважды не смогла отстоять статус-кво — проиграла «Тоттенхэму» (0:2) и «Айнтрахту» (0:1). Осечка в грядущем матче может существенно усложнить борьбу за весенний плей-офф, поэтому при поддержке родных стен «южане» постараются набрать первые очки.



«Спортинг», наоборот, в национальном первенстве не отличается стабильностью результатов и надёжностью игры в обороне, а в Лиге чемпионов набрал максимальное количество очков и ни разу не пропустил. Похоже, что «львы» сконцентрировали основные силы на еврокубковом фронте.

На этом фоне недооценивать гостей не стоит. Рекомендуем ставку на победу «Марселя» с форой 0 за 1.62 Можно заключить пари на ничью или победу хозяев через тотал меньше 2.5 за 2.85.

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