Прогноз «Чемпионата» на матч «Барыс» — «Нефтехимик»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик», который пройдёт в Астане.
Ставка: «Барыс» победит за 1.89.
«Барыс» после ротации на тренерском мостике провалил стартовый отрезок сезона, проиграв в четырёх матчах кряду. Белорусскому специалисту Андрею Скабелке удалось достаточно быстро стабилизировать результаты. В последних девяти матчах «барсы» потерпели лишь два поражения и выиграли в семи встречах.
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Совсем другое дело! Набранные 14 очков позволили закрепиться на экваторе общего списка КХЛ и подняться на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. С учётом ослабления состава результат как минимум неплохой.
Слабая игра в обороне остаётся главной проблемой клуба из Казахстана. За 13 матчей пропущено 37 шайб, из которых девять при игре в меньшинстве (74,3% надёжности). Лишь пять коллективов имеют в своём пассиве больше пропущенных.
Тут надо отметить, что «Нефтехимик» худший в КХЛ в данном игровом аспекте. Нижнекамский клуб за 13 игр пропустил 49 шайб (из них 12 при игре в меньшинстве — 76% надёжности). Вратари отразили лишь 86,46% бросков из 362 нанесённых в створ их ворот.
«Барыс» сравнительно лучше играет в обороне и должен реализовывать фактор родного льда. В матчах в Астане «барсы» набрали 83,3% возможных очков. Рекомендуем ставку на победу «Барыса» за 1.89.
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