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«Аякс» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Аякс» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи».

Ставка: ничья или победа «Аякса» в один мяч за 2.38.

«Под руководством нового тренера жизнь «Аякса» шла традиционно гладко, пока коллектив не проиграл в Суперкубке, и сегодня впервые с 2020 года имеет неплохие шансы зафиксировать серию из четырёх игр без побед. После ничьей в последнем туре со скромным «Гоу Эхед Иглз» Альфред Шрёдер сообщил, что абсолютно спокоен и готов к матчу Лиги чемпионов. Тем не менее у голландцев есть повод для волнения: матчи с итальянскими командами для них проходят очень тяжело.

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У гостей всё в порядке в Серии А, где успех в последней игре оставил за Неаполем первую позицию в таблице. Кроме того, в 14 из 16 последних матчей итальянский клуб не проигрывал и может повторить рекорд 2017 года.

Я считаю, что шансы в этой игре равны, при этом «Аякс» не играл вничью ни в одном из 14 последних домашних матчей, чего я не исключаю сегодня. Тем не менее итальянцы могут и не сдержать натиск голландцев, которые способны вырвать победу, на что заиграю комбинированное пари», — сказал Мостовой.

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