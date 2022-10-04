«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Айнтрахт» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.



«У «Тоттенхэма» два поражения в последних трёх матчах. Везение, сопровождавшее лондонцев с начала сезона, кажется, закончилось, и не самая убедительная игра больше не приносит результата. «Шпоры» по делу уступили и «Спортингу», и «Арсеналу». При этом до сих пор команда Конте испытывает трудности с позиционными атаками – единственный расчёт на контратаки, чего, конечно, мало. В центр поля у итальянца явно не хватает игрока или двух, способного вести игру.



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«Айнтрахт» тактически переиграл «Марсель» на выезде, одержав заслуженную победу, а вслед за этим одержал ещё две победы, переломив ход неудачно складывавшегося сезона. Логично предположить, что с шашками наголо немцы на англичан не пойдут, понимая, что только этого те и ждут.

Наверняка игра будет носить осторожный характер, и большого количества голевых моментов мы не увидим», — сказал Петросьян.



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