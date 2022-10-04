«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 4 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.90.



«Ливерпуль» пока ещё не раскрыл весь свой потенциал на международной арене и не смотрелся грозно ни в одном из двух матчей Лиги чемпионов. К тому же неудачный результат встречи внутреннего первенства с «Брайтоном», вероятнее всего, только добавит агрессии красным в еврокубковом матче. Англичане хороши по всем линиям, и им, на мой взгляд, просто не везёт, что не может продолжаться бесконечно.



10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.



Что касается «Рейнджерс», то тут не всё так однозначно. Да, команда британская и привыкла выступать против подобных клубов, как «Ливерпуль». Однако в качестве состава и опыте у коллективов просто огромная разница. Шотландцы вполне могут крепко сыграть на своей арене, но в гостевых противостояниях редко добиваются положительного исхода и довольно часто теряют концентрацию после первого пропущенного мяча.



На мой взгляд, «Ливерпуль» попытается добыть уверенную и впечатляющую победу, где не будет места ошибкам в обороне, как это случилось в матче АПЛ. Англичанам вполне по силам взять мяч под свой полный контроль и не допускать оппонента к собственной штрафной.

Я практически уверен, что красные спокойно обыграют «Рейнджерс», и считаю, что сзади они тоже выступят монолитно», — сказал Павлюченко.



Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.

Хави: пусть Месси наслаждается Парижем.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Интер» — «Барселона».

Клопп рассказал, чего ждёт от «Рейнджерс» на «Энфилде».



Прогноз на матч «Бавария» — «Виктория Пльзень» с коэффициентом 2.25.