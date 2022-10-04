«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Уфе

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Авангард».
Ставка: ТМ 4.5 за 1.98.
«Две не самые стабильные команды, и предсказать победу одной из них очень сложно. Да, «Салават Юлаев» не очень удачно начал чемпионат, но в последних двух матчах одержал две сухие победы, причём в гостях – над «Трактором» (3:0) и «Автомобилистом» (4:0).
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«Авангард» же закончил в сентябре рекордную выездную серию из 12 матчей, а теперь начал дома с победы над «Сибирью» (2:1), обновив домашнюю красавицу-арену.
Думаю, что и Уфа, и Омск сделают всё, чтобы как можно меньше пропустить. Не скажу прям, что тот же «Салават Юлаев» играет от обороны. Но это краеугольный камень, как и для «Авангарда».
А очевидный победитель тут в самом деле не вырисовывается. Всё зависит от того, кто первым забьёт – так и пойдёт матч», — сказал Лысенков.
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