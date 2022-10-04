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«Интер» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

«Сразу скажу, что шансов у «Интера» не проиграть очень мало, потому что «Барселона» банально сильнее. «Интер» может не проиграть лишь в том случае, если каталонцам будет очень сильно не везти. Как раз такое было в Мюнхене против «Баварии». Там как раз «Барселоне» очень сильно не везло. Сомневаюсь, что в двух подряд матчах такое возможно.

Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».

Напомню, в двух последних матчах чемпионата Италии «Интер» проиграл. Сначала уступил «Удинезе», а в последнем туре не справился с «Ромой». Не хватает Лукаку, травму получил Брозович, а это почти половина команды. Его потеря скажется на игре «Интера».

«Барселона» всех в пух и прах выносит в чемпионате Испании и вышла уже на первое место. Да, в последнем туре обыграла «Мальорку» всего лишь со счётом 1:0. Но вполне могла себе это позволить, чтобы сэкономить силы перед матчем Лиги чемпионов. Обойма у «Барселоны» сумасшедшая, игра узнаваемая и в полном порядке.

Думаю, что матч будет голевой. «Интер» дома сумеет забить гол «Барселоне», но гости всё же сильнее, поэтому они вполне могут ответить и тремя голами. В этом матче можно взять и голы «Барселоны», и с форой, но я остановлюсь просто на победе «Барселоны», — сказал Мор.

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