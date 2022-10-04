«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Казахстане

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.50.
«Чемпионат становится всё непредсказуемее с каждой неделей. Ещё вчера «Нефтехимик» не мог понять, как и кого обыграть, а сегодня в копилке победы над вице-чемпионом «Металлургом» и некогда претендентом на Восток «Трактором». Три победы подряд с разницей в одну шайбу. У «волков» часто не всё получается в начале матчей, а вытаскивать не всегда хватает времени и сил. Только поэтому команда 10 игр не могла найти свой успех. Гарипову необходим глоток свежего воздуха, а «Нефтехимику» опытный вратарь. С появлением Эмиля козырей у нижнекамцев прибавилось.
Чего ждать от матча «Барыс» — «Нефтехимик».
У «Барыса» также три победы подряд. На заметку: казахстанский клуб играет дисциплинированнее и сдержаннее против аналогичных команд. С сочинцами оборона пустилась в пляс: две пропустили в первом, потом догоняли во втором, пришлось решать всё в овертайме. Третьяка тяжело назвать легендой, но бросков в створ от «Барыса» было 45. Получается, что Максим стойко справлялся с покушениями на свои ворота, ещё 12 бросков «леопарды» заблокировали. Победа – самое важное, но вряд ли Скабелка порадовался качеству игры. Поэтому с очередными гостями дела будут складываться острожнее. «Барыс» использовал большинство в четырёх матчах из последних пяти. Стабильность очевидна. А вот «Нефтехимик» реализует численное преимущество раз в пять матчей.
Я не удивлюсь дополнительному времени в этой встрече, потому что с Гариповым «волки» станут спокойнее и терпеливее.
Учитывая территориальное преимущество и третий матч на выезде для «Нефтехимика», остановлюсь на победе хозяев при любом раскладе. Много заброшенных шайб не ожидаю», — сказала Миронова.
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