«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Казахстане

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.50.



«Чемпионат становится всё непредсказуемее с каждой неделей. Ещё вчера «Нефтехимик» не мог понять, как и кого обыграть, а сегодня в копилке победы над вице-чемпионом «Металлургом» и некогда претендентом на Восток «Трактором». Три победы подряд с разницей в одну шайбу. У «волков» часто не всё получается в начале матчей, а вытаскивать не всегда хватает времени и сил. Только поэтому команда 10 игр не могла найти свой успех. Гарипову необходим глоток свежего воздуха, а «Нефтехимику» опытный вратарь. С появлением Эмиля козырей у нижнекамцев прибавилось.



Чего ждать от матча «Барыс» — «Нефтехимик».



У «Барыса» также три победы подряд. На заметку: казахстанский клуб играет дисциплинированнее и сдержаннее против аналогичных команд. С сочинцами оборона пустилась в пляс: две пропустили в первом, потом догоняли во втором, пришлось решать всё в овертайме. Третьяка тяжело назвать легендой, но бросков в створ от «Барыса» было 45. Получается, что Максим стойко справлялся с покушениями на свои ворота, ещё 12 бросков «леопарды» заблокировали. Победа – самое важное, но вряд ли Скабелка порадовался качеству игры. Поэтому с очередными гостями дела будут складываться острожнее. «Барыс» использовал большинство в четырёх матчах из последних пяти. Стабильность очевидна. А вот «Нефтехимик» реализует численное преимущество раз в пять матчей.



Я не удивлюсь дополнительному времени в этой встрече, потому что с Гариповым «волки» станут спокойнее и терпеливее.



Учитывая территориальное преимущество и третий матч на выезде для «Нефтехимика», остановлюсь на победе хозяев при любом раскладе. Много заброшенных шайб не ожидаю», — сказала Миронова.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Салават» — «Авангард» с коэффициентом 7.80.

Топ-10 экспрессов на вторник.



Почему «Ак Барс» не оставит шансов «Автомобилисту» в Казани.



Прогноз на матч «Сибирь» — «Локомотив» с коэффициентом 2.26.



Михайлов считает, что ЦСКА физически не готов к сезону.