«Порту» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Порту» — «Байер» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Порту» за 2.09.



«Ситуация в группе такова, что «Байер» имеет в своём активе три очка. Команда проиграла в 1-м туре «Брюгге» (0:1), но затем неожиданно для многих выиграла домашний матч у «Атлетико» со счётом 2:0. Вообще, если говорить об игре «Байера», то она, мягко говоря, отличается от прошлого сезона.

В чемпионате «аптекари» идут предпоследними, это просто ужас, в последнем матче они были уничтожены «Баварией» (0:4). Уже в первом тайме пропустили три, и, честно говоря, их результаты не удивляют, если брать во внимание качество игры. На данный момент «Байер» очень слаб. Единственное, одна игра с «Атлетико» в этом сезоне была похожа на что-то вменяемое. Заменами не удаётся усилить игру, лидеры как будто не в форме, но всё же это ЛЧ, и здесь может быть и должна быть дополнительная мотивация.



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Немного о «Порту». У команды ноль очков в группе. Давайте вспомним первый матч с «Атлетико». Португальцы упустили ничью на последних секундах, да и вообще тот матч был очень драматичный, всё решилось на 90+ минутах.

Но в том матче «Порту» смотрелся классно, а затем было зафиксировано поражение от «Брюгге» со счётом 0:4. Учитывая всё вышесказанное, всё равно думаю, что «Порту» дома должны выиграть», — сказал Гасилин.



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