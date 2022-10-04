«Интер» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч группового турнира Лиги чемпионов

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.
«Действительно серьёзная проверка для «Барселоны». Команда отправляется в Милан на «Джузеппе Меацца». «Интер» в этом сезоне вообще не удивляет. Клуб откровенно не радует, потеряв большое количество очков по ходу сезона. Пока складывается ощущение, что «Интер» выглядит той командой, которая, скорее, займёт третье место в группе.
Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».
«Барселона» на ходу. У «Барселоны» присутствуют кадровые проблемы. Связаны они с перерывом на матчи сборных, много футболистов травмированы. Надо понимать, что у команды очень сложный отрезок. Октябрь невероятный по количеству больших матчей. Плюс ко всему «Барса» не может играть вполсилы, так как нужно набирать очки.
Букмекеры считают, что «Барселона» сейчас сильнее. С этим сложно поспорить, так как команда сейчас выглядит действительно сильнее. Предлагаю ничего не выдумывать и сделать ставку на победу гостей», — сказал Наливайко.
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