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«Интер» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч группового турнира Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: прогноз Дениса Наливайко на матч группового турнира Лиги чемпионов
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

«Действительно серьёзная проверка для «Барселоны». Команда отправляется в Милан на «Джузеппе Меацца». «Интер» в этом сезоне вообще не удивляет. Клуб откровенно не радует, потеряв большое количество очков по ходу сезона. Пока складывается ощущение, что «Интер» выглядит той командой, которая, скорее, займёт третье место в группе.

Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».

«Барселона» на ходу. У «Барселоны» присутствуют кадровые проблемы. Связаны они с перерывом на матчи сборных, много футболистов травмированы. Надо понимать, что у команды очень сложный отрезок. Октябрь невероятный по количеству больших матчей. Плюс ко всему «Барса» не может играть вполсилы, так как нужно набирать очки.

Букмекеры считают, что «Барселона» сейчас сильнее. С этим сложно поспорить, так как команда сейчас выглядит действительно сильнее. Предлагаю ничего не выдумывать и сделать ставку на победу гостей», — сказал Наливайко.

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