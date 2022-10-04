«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.75.



«Календарь для «Авангарда» в нынешнем сезоне какой-то иезуитский. Понятно, что 12 матчей на выезде они играли по собственной инициативе, но дальше-то. Только «ястребы» вернулись на Родину, только при огромном стечении народа открыли новую ледовую арену и в честь открытия выцыганили у «Сибири» два очка, как вновь собирайся в путь-дорогу и лети в Уфу. Вместо того чтобы спокойно обустраиваться на старом-новом месте. Понятно, что впереди у омичей четырёхматчевая домашняя серия, но эта поездка в Уфу – вершина иезуитства. Представляете, с каким настроем «ястребы» поехали?



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Даже при том, что как раз в Уфе они играют весьма неплохо. Причём много лучше, чем дома. Общее преимущество «Авангарда» перед «Салаватом» по количеству побед в междусобойчиках весьма незначительно, но при этом в 10 последних встречах, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Уфе, «ястребы» выиграли семь раз. Это – с одной стороны.



С другой – «Салават» в данный момент явно на подъёме, о чём ненавязчиво намекают пять побед в шести последних матчах. Игрой с «Авангардом» уфимцы распаковывают четырёхматчевую домашнюю серию и постараются начать её забойно, ведь дальше соперники будут не легче.



Суммируя вышеизложенное, всё-таки поставлю во главу угла текущие результаты соперников, которые у «Салавата» выглядят основательнее. Добавим сюда психологические аспекты поездки «Авангарда» в Уфу. У меня получается тяжелейшая домашняя победа «юлаевцев», причём не факт что одержанная в основное время», — сказал Лебедев.

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