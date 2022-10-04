«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 4 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Металлург».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 3.02.



«В своих предыдущих матчах оба будущих соперника, словно сговорившись, проиграли «Нефтехимику». Каждый проиграл в одну шайбу, при этом «Магнитка» попыталась сыграть в открытый хоккей, а «Трактор» — во взаимное выморачивание. Не получилось ни у тех, ни у других.



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Но теперь это всё дела минувших дней, можно наплевать и забыть, поскольку встреча двух команд из одного региона всегда идёт по отдельному списку. А уж если этот регион к тому же суровый уральский…



Тут не столько хоккей, сколько психология – и это находит чёткое отражение в статистике личных встреч. Для «Магнитки» в этих матчах нет ничего принципиального, всё, что можно, они уже давно доказали своими чемпионствами. Для «Трактора» же «Магнитка» всегда была, есть и будет поганым новоделом, позорящим мировой хоккей.

И если с таким подходом к уральскому дерби «Магнитка» дома кое-как справляется, и то не всегда, то в Челябинске она предпочитает не будить в местных хоккеистах зверей. Именно поэтому в 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в Челябинске, девять раз выигрывал «Трактор». Потому что «Магнитка» едет в Челябинск играть в хоккей. А «Трактор» выходит против «Магнитки» на лёд победить или умереть.



Не думаю, что на этот раз во взаимоотношении этих географических соседей что-то изменится. Тем более что команды занимают противоположные позиции в турнирной таблице, а «Трактор» сейчас и вовсе не попадает в зону плей-офф. Значит, хозяева будут ещё злее и ещё упрямее.



Победа «Трактора», в основное время и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.



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