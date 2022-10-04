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«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ в Уфе
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».

Ставка: ТМ 5 за 1.62.

«Авангард» уже в восьмёрке лучших Востока. Вот как приезд Хартли перевернул всю организацию. Больше «ястребов» (40) в конференции пропустили только «волки» (49). «Салават» мало забивает (28), мало пропускает (24) и уже на четвёртой строчке Востока.

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Две игры подряд уфимцы отличаются в первых и в третьих периодах. «Авангард», в свою очередь, чередует победы и поражения и две встречи не может забить в стартовых отрезках. А ведь тренеры всегда требуют сильное начало.

Ещё год назад матчи этих команд можно было назвать одними из самых ярких и желанных в лиге, но сейчас уже не до драмы – дай бог забьют хотя бы по oдной.

Юлаевцы в приподнятом настроении после сухих побед над «Автомобилистом» 4:0 и «Трактором» 3:0. А знаете, о чём это говорит? То, что будет низовой матч и нас ожидает заход ТМ 5», — сказала Миронова.

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