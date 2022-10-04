Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Айнтрахт» мощно провёл прошлый еврокубковый сезон — на пути к победе в Лиге Европы остался непобедимым. После плодотворной работы на трансферном рынке в летнее межсезонье недооценивать «орлов» не стоит. Команда Оливера Гласнера достаточно уверенно идёт по турнирной дистанции в Бундеслиге. За исключением погрома от «Баварии» (1:6) в матче 1-го тура она не допускала грубых ошибок в обороне.

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«Айнтрахт» придерживается игры по схеме 3-4-2-1. В чемпионате Германии контролирует мяч 48,7% игрового времени: действует 44% встречи в середине поля и ещё 29% — в атаке. При не самой активной игре впереди — 11 ударов, из которых 4,3 приходятся в створ ворот, демонстрирует завидную производительность. Игроки забили 16 голов. Лишь два клуба более результативны.



«Тоттенхэм» Антонио Конте уверено прошёл через стартовый отрезок сезона. На прошлых выходных «шпоры» потерпели первое поражение в АПЛ в матче с «Арсеналом» (1:3). По итогам 9-го тура команда расположилась на третьем месте турнирной таблицы.



Лилейно-белые эффективно играют впереди. Игроки выполняют по 14,4 выстрела, из которых 6,4 приходятся в цель. Гарри Кейн и компания забили 19 голов. Лишь выше расположившиеся «Арсенал» и «Манчестер Сити» забили больше.



Если учесть успехи команд в атаке в национальных первенствах, то в очной встрече как минимум стоит ожидать обмена голевыми отметками. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.67. Можно заключить пари на ничью или победу гостей через тотал больше 2.5 за 2.85, состав у лондонцев явно мощнее.

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