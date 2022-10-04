«Бавария» — «Виктория Пльзень»: где и во сколько покажут матч Лиги чемпионов, прямой эфир

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория Пльзень». Начало запланировано на 19:45 мск.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».
Явными фаворитами считаются мюнхенцы: поставить на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.06. Успех чешского клуба оценивается в 50.0. На ничью дают коэффициент 20.0.
Если «Виктория» не проиграет, зайдёт коэффициент 12.50. Это 8% вероятности.
Букмекеры считают, что матч «Бавария» – «Виктория Пльзень» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 4.24.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.46.
Экспресс с коэффициентом 11.82.
Прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.
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«Матч ТВ» будет транслировать все матчи ЧМ-2022 в Катаре.
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