Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург». Игра состоится в Челябинске.
Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.60, «Металлург» победит за 2.12.
Эти две команды хорошо помнят друг друга. В прошлом сезоне «Трактор» и «Металлург» сошлись в финале Восточной конференции, и сильнее оказались магнитогорцы, которые выиграли четыре из пяти матчей.
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Впрочем, для «Трактора» выход в третью стадию Кубка Гагарина стал огромным успехом, повторить который будет невероятно сложно. Команду покинули ряд важных игроков, и старт регулярного чемпионата тут же не задался.
Первую победу в основное время «Трактор» одержал лишь в седьмом матче. До этого было ещё две победы по буллитам и в овертайме. Челябинцы проиграли пять из семи последних матчей. Поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.12.
У «Металлурга» дела идут куда лучше, но в предыдущей встрече команда Ильи Воробьёва не смогла продлить победную серию из семи матчей. Но произошло это красиво – поражение от «Нефтехимика» было зафиксировано со счётом 5:6. Но вряд ли нас ожидает ещё один результативный матч.
Не более пяти шайб забрасывалось в семи из восьми последних матчей «Металлурга» и в четырёх последних играх «Трактора». Ставка на тотал меньше 5.5 шайбы видится разумным вариантом.
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