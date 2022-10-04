Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Барселона»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.88.

«У «Интера» явно не всё в порядке. Команда Симоне Индзаги проиграла в четырёх из последних шести матчей, за последний месяц уступив в важных играх с «Миланом», «Баварией» и «Ромой». Так что к матчу с «Барселоной» «нерадзурри» подходят в незавидном состоянии, да ещё и без Брозовича, Лукаку и Мартинеса.

Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».

«Барса» на контрасте очень даже хороша. Если оставить за скобками проигранный матч «Баварии», где, к слову, каталонцы долгое время задавали темп, то у каталонцев восемь побед в последних восьми официальных матчах. У команды Хави многое получается, и она вновь представляет из себя грозную силу.

Думаю, что гости здесь фавориты и они будут ближе к победе», — сказал Петросьян.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Где покажут матч «Интер» — «Барселона».

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Интер» — «Барселона».

Хави: пусть Месси наслаждается Парижем.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.

Хвича покоряет Европу. «Аякс» не остановит гениального грузина!

«Интер» — «Барселона». Роберт Левандовски получит отпор от Мхитаряна «Интер» — «Барселона». Роберт Левандовски получит отпор от Мхитаряна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022