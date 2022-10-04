«Интер» — «Барселона»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Интер» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.88.



«У «Интера» явно не всё в порядке. Команда Симоне Индзаги проиграла в четырёх из последних шести матчей, за последний месяц уступив в важных играх с «Миланом», «Баварией» и «Ромой». Так что к матчу с «Барселоной» «нерадзурри» подходят в незавидном состоянии, да ещё и без Брозовича, Лукаку и Мартинеса.



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«Барса» на контрасте очень даже хороша. Если оставить за скобками проигранный матч «Баварии», где, к слову, каталонцы долгое время задавали темп, то у каталонцев восемь побед в последних восьми официальных матчах. У команды Хави многое получается, и она вновь представляет из себя грозную силу.



Думаю, что гости здесь фавориты и они будут ближе к победе», — сказал Петросьян.



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