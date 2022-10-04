«Аякс» — «Наполи»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Амстердаме

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Наполи» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 3 за 1.86.
«В группе А «Аякс» будет принимать «Наполи», который идёт пока без потерь. Семь мячей забито, один только пропустили. Обыграли крупно и «Ливерпуль», и «Рейнджерс». В общем, с британцами разобрались. Посмотрим, как будет с голландским клубом.
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«Наполи» в последнем туре одержал уверенную победу над «Торино» (3:1), причём все мячи были забиты ещё в первом тайме. А «Аякс» оступился. На лидирующую позицию в голландском чемпионате вырвался АЗ, «Аякс» теперь второй.
Мало кто ожидал, что «Аякс» дома не обыграет «Гоу Эхед Иглз». Но так сложилось. Ничья — 1:1. Под 25 ударов «Аякс» нанёс, но реализация подвела.
Вообще, «Аякс» абсолютно верховая команда. Если посмотреть на его серию из семи матчей до игры с «Гоу Эхед», то минимум три мяча забивается. Думаю, и здесь так будет. Если «Аякс» включит свои обороты, скорость, может быть, «Наполи» это подхватит и мы увидим хороший, яркий и результативный футбол», — сказал Генич.
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