«Челси» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» – «Милан».
Ставка: «Милан» не проиграет за 2.15.
«Сразу скажу: не верю, что «Челси» поднимется с последнего места в группе. У команды одно очко, одна ничья после двух матчей.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
«Милан» – это чемпион Италии, он представляет собой реально грозную силу. Думаю, что «россонери» как минимум не проиграют в Лондоне.
«Челси» не выглядит командой, которая понимает, что ей делать. Выгнали Тухеля и поставили Поттера. На мой взгляд, это абсолютно нелогичная и глупая замена. Тухель как тренер гораздо сильнее. «Челси» с новым наставником пока только ищет свою игру.
А у «Милана» в этом плане всё в порядке. Команда здорово играет, надёжна в обороне. Есть разнообразие в линии атаки. Очень прибавил Леау, который стал одним из лучших нападающих в мире. Думаю, что именно «Милан» будет фаворитом матча, а не «Челси», — сказал Мор.
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