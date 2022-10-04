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«Челси» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов

«Челси» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» – «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет за 2.15.

«Сразу скажу: не верю, что «Челси» поднимется с последнего места в группе. У команды одно очко, одна ничья после двух матчей.

«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.

«Милан» – это чемпион Италии, он представляет собой реально грозную силу. Думаю, что «россонери» как минимум не проиграют в Лондоне.

«Челси» не выглядит командой, которая понимает, что ей делать. Выгнали Тухеля и поставили Поттера. На мой взгляд, это абсолютно нелогичная и глупая замена. Тухель как тренер гораздо сильнее. «Челси» с новым наставником пока только ищет свою игру.

А у «Милана» в этом плане всё в порядке. Команда здорово играет, надёжна в обороне. Есть разнообразие в линии атаки. Очень прибавил Леау, который стал одним из лучших нападающих в мире. Думаю, что именно «Милан» будет фаворитом матча, а не «Челси», — сказал Мор.

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