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«Челси» — «Милан»: время начала матча Лиги чемпионов, какой канал покажет в прямом эфире

«Челси» — «Милан»: время начала матча Лиги чемпионов, какой канал покажет в прямом эфире
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5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Милан». Начало запланировано на 22:00 мск.

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Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Явными фаворитами считаются англичане: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.71. Успех итальянского клуба оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Челси» – «Милан» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.

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