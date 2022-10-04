«Челси» — «Милан»: время начала матча Лиги чемпионов, какой канал покажет в прямом эфире

5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Милан». Начало запланировано на 22:00 мск.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Явными фаворитами считаются англичане: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.71. Успех итальянского клуба оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.00.
Букмекеры считают, что матч «Челси» – «Милан» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.86.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
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