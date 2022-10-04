«Порту» — «Байер»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Португалии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Порту» — «Байер» в 3-м туре Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: «Порту» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.89.



«Новое расписание турнира, достаточно сжатое, в связи с чемпионатом мира несколько меняет формат группового раунда, как мне кажется. «Порту» в первых двух матчах не сумел набрать очки, сегодня, наверное, последний шанс у португальской команды вернуться в борьбу за место, выводящее в плей-офф. Если они не обыграют дома «Байер», то дальше уже не совсем понятно, на что рассчитывать. Мне кажется, что «Порту» это прекрасно понимает.



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У «Байера» хандрит оборона в таких важных матчах, как последний, который был в чемпионате, с «Баварией». Там её уровень становится виден. В этом сезоне какие-то кошмарные ошибки допускает вратарь Лукаш Градецки. Если одну-две можно было считать случайностью, то сейчас это всё похоже на какую-то систему.



Я думаю, надо отталкиваться от мотивации «Порту». Очень хорошая ставка — хозяева не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча. Коэффициент — 1.89. 1:0, 2:0 или 2:1, но не более, в пользу «Порту», — сказал Андронов.



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